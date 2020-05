Controlli antiprostituzione a Viareggio, emessi due fogli di via

Nuovi controlli antiprostituzione ieri mattina (25 maggio) dalla polizia di Viareggio sul viale dei Tigli e su viale Kennedy.

Sono state individuate due donne che sono state raggiunte da due fogli di via obbligatori del questore di Lucca: per i prossimi due anni non potranno fare ritorno in città, dove si recavano solo per esercitare la professione.

Nei prossimi giorni, come già annunciato, seguiranno nuovi e mirati controlli, per contrastare il fenomeno che, così afferma la polizia “turba gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici, favorendo situazioni igienico-ambientali pericolose specie in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta all’infezione del Covid-19”.