Coronavirus, guarito anche il secondo contagiato di Castiglione Garfagnana

Castiglione Garfagnana, guarito il secondo uomo risultato positivo al coronavirus nel territorio del Comune.

Ad annunciarlo è il sindaco Daniele Gaspari: “Come già avvenuto per il primo positivo – dice il primo cittadino – anche questa persona ha avuto il risultato del tampone di controllo eseguito che ne ha accertato la sua completa guarigione. A nome mio e per conto di tutta l’amministrazione comunale, vogliamo stringerci con un abbraccio virtuale alla persona guarita e a tutta la sua famiglia, ed augurargli di dimenticare presto questa imprevista e poco piacevole vicenda”.

“L’amministrazione ricorda – prosegue Gaspari – che anche a seguito delle quasi totalità delle riaperture delle attivutà, che rimangono in atto tutti gli accorgimenti di sicurezza, soprattutto per il distanziamento sociale e l’uso corretto delle mascherine, ricordando ciò che abbiamo passato in questi mesi in modo da agire e muoversi con attenzione, senza eseguire assembramenti ingiustificati che potrebbero farci tornare indietro”.