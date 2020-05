Bambina di 5 anni travolta da un’auto: portata al Meyer con l’elicottero

E’ stata travolta da un’auto e scaraventata a terra. Una bambina di 5 anni è stata investita poco dopo le 19,30 di questa sera (28 maggio) in località Seimiglia a Borgo a Mozzano. E’ stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico di Firenze con il codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita, ma sono stati momenti di grande spavento, per la piccola e per la sua famiglia.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia municipale della Valle del Serchio che sta svolgendo i rilievi con il supporto di una pattuglia dei carabinieri. Stando a quanto appreso, la bimba si trovava con la nonna quando all’improvviso le è sfuggita in direzione della strada nel momento in cui stava transitando un’auto il cui conducente non è riuscito a fermarsi e ad evitare l’impatto. La piccola è stata colpita all’addome e alla testa ed è stata sbalzata a terra.

La nonna disperata ha subito chiamato i soccorsi che sono intervenuti nel minore tempo possibile.

La centrale operativa ha inviato sul posto una ambulanza medicalizzata della Misericordia di Borgo a Mozzano e ha allertato l’elisoccorso Pegaso. Prestate le prime cure alla piccola, i sanitari l’hanno accompagnata all’eliambulanza che poi l’ha condotta al Meyer con il codice giallo.