Nevischio a fine maggio a San Pellegrino in Alpe

Un 29 maggio speciale a San Pellegrino in Alpe, in alta Garfagnana. Oggi (29 maggio) nella località montana sono scesi fiocchi di neve. Le foto del tempo pazzo stanno già facendo il giro dei social.

“Siamo in un posto speciale anche per questo – si legge nel post sui social de La Sorgente di San Pellegrino in Alpe -, nevischiata il 29 maggio. Il tempo assurdo…”.