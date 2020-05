Lutto nel mondo del commercio: morto nella notte Claudio Guerrieri

Lutto nel mondo del commercio per la morte di Claudio Guerrieri all’età di 78 anni.

A comunicare la notizia è Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca che piange commossa la scomparsa del suo presidente onorario ed ex presidente, deceduto nella notte fra sabato e domenica nella sua casa di Vorno all’età di 78 anni al termine di una lunga malattia.

Prima commerciante alla guida di uno storico negozio cittadino e poi personaggio di spicco delle principali realtà economiche cittadine, Guerrieri ha ricoperto nel corso della sua carriera, fra gli altri, i ruoli di presidente della Confcommercio, della Camera di Commercio e della Banca Del Monte di Lucca. Attualmente continuava a far parte della giunta interprovinciale di Confcommercio, per la quale ricopriva anche il ruolo di presidente onorario.

All’interno dell’associazione di Palazzo Sani era stato prima vicepresidente e poi presidente, prima di dimettersi per ricoprire per tre mandati consecutivi il ruolo di presidente della Camera di Commercio di Lucca. Nel 2013 era stato nominato presidente della Banca Del Monte di Lucca, ricoprendo anche altri incarichi.

“Di persone come Claudio Guerrieri – ricordano commossi il presidente e il direttore di Confcommercio Ademaro Cordoni e Rodolfo Pasquini – ne nascono una ogni 50 anni. Noi, per fortuna, abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e averlo vicino a noi. Claudio Guerrieri è stato un punto di riferimento per tutti noi. Per il mondo del commercio. Per il mondo dell’economia. Per l’intera comunità lucchese. A lui potevamo rivolgerci, certi del fatto che avrebbe saputo dare il consiglio giusto, quando avevamo dei dubbi. E che avrebbe saputo indicarci quale fosse la decisione più saggia da prendere. Oggi Lucca perde un gigante, che resterà nella memoria di tutti coloro che l’hanno conosciuto e nella storia della nostra città”.

Alla famiglia di Claudio Guerrieri e in particolare alla moglie Anna Paola e ai figli Lorenzo e Marta Chiara vanno le più sentite condoglianze da parte dell’intera struttura di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, dai componenti di giunta e del consiglio direttivo fino ai dipendenti. Un abbraccio speciale e commosso a Lorenzo, da parte di tutti i suoi colleghi di Confcommercio. Condoglianze cui si unisce l’intera redazione di Lucca in Diretta.

I funerali si svolgeranno martedì alle 17 nella chiesa di Vorno.

Il cordoglio della città

Dal sindaco Alessandro Tambellini e dall’assessore allo sviluppo economico, Valentina Mercati, il cordoglio per la morte: “Siamo addolorati per la morte di Claudio Guerrieri ed esprimiamo, anche a nome della giunta, sincera vicinanza alla sua famiglia. È stato uno dei protagonisti più conosciuti e benvoluti dell’ingegno, della laboriosità, del garbo e della pacatezza lucchesi. Guerrieri ha saputo interpretare i ruoli pubblici che è stato chiamato a ricoprire con non comune sapere, con una straordinaria propensione al dialogo tra istituzioni e di visione delle prospettive della città. In continuità con ciò che la sua famiglia aveva avviato, la sua capacità imprenditoriale ha saputo dar vita ad un marchio, nel settore in cui operava, conosciuto anche oltre i limiti del nostro territorio, perché simbolo di eleganza e raffinatezza. Guerrieri è stato un galantuomo che ha messo in pratica una rappresentanza fatta di profonda conoscenza del tessuto economico – sociale, di scambio di idee e di doti di interlocuzione”.

Il presidente della Provincia e sindaco di Capannori, Luca Menesini, così ricorda Claudio Guerrieri: “Ho avuto numerosi incontri con lui e ogni volta mi sono portato a casa la sua eleganza – il suo “garbo” per dirla alla lucchese – davvero unica e anche il suo punto di vista sul territorio e sul commercio, sempre molto originale e attento, frutto anche della sua grande esperienza. In ogni suo gesto emergeva l’amore per Vorno e per tutta la Lucchesia. Mando il mio abbraccio personale e quello di tutta la comunità di Capannori alla moglie, ai figli e a tutti i familiari e le persone care. Ciao Claudio e grazie di tutto”.