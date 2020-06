Marco, la corsa in bici e le moto erano le sue passioni

La moto era la sua grande passione. Marco Lencioni, 38 anni, di Camigliano, era uno sportivo. E amava, oltre alla moto, anche la bicicletta. Amava correre Marco, titolare di un negozio di ortofrutta a Segromigno. Andava spesso con gli amici a fare delle escursioni in motocicletta o sulla due ruote a pedali.

Oggi pomeriggio (1 giugno) stava rientrando a casa, quando è rimasto coinvolto nel terribile incidente stradale sulla via Pesciatina dove sono morti anche altri due 17enni che viaggiavano insieme su uno scooter. Lencioni non è riuscito ad evitare l’impatto, che, secondo la ricostruzione della polizia municipale, è avvenuto a forte velocità. E’ morto anche lui sul colpo come gli altri due ragazzi, tutti capannoresi.