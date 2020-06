Sfottò ai carabinieri dopo essersi arrampicati sul tettuccio della gazzella: denunciati

La notte brava di sei minorenni – tutti tra i 15 e i 16 anni – è finita con una denuncia. I giovani per farsi belli con i followers sono saliti sul tettuccio dell’auto dei carabinieri di Lido di Camaiore che era impegnata nei controlli in un locale nei pressi del pontile nella notte tra il 22 e 23 maggio scorsi.

I sei, approfittando che i militari si erano allontanati per verificare il rispetto delle misure contro il contagio da coronavirus, si sono arrampicati sull’autovettura di servizio dei carabinieri e si sono seduti sul cofano e tetto scattandosi una fotografia mentre alcuni di loro compivano anche gesti offensivi con le mani.

Non contenti, hanno condiviso la fotografia sui social network.

Tuttavia, lo scatto è arrivato anche in mano ai carabinieri che, quindi, hanno avviato degli accertamenti e sono risaliti a tutti i responsabili che sono stati poi convocati in caserma, insieme ai genitori, e denunciati alla procura dei minori per il reato di vilipendio delle forze armate.