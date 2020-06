Studenti e amici del cuore, le vite spezzate di Amedeo e “Samu”

Due amici per la pelle. Inseparabili. Che un destino amarissimo ha voluto uniti fino all’ultimo giorno della loro, brevissima, vita. Amedeo Favilla e Samuele Leto condividevano insieme le stesse passioni e gli amici. Il calcio, anzitutto, con Samuele per qualche tempo aveva fatto l’attaccante in alcune squadre di calcio giovanile. Si erano conosciuti alla scuola media di Camigliano che avevano frequentato insieme.

In quegli anni avevano iniziato a frequentarsi. Amedeo viveva a Gragnano, l’amico Samuele a Segromigno: per loro era comune vedersi quasi ogni giorno. Proprio come oggi. Amedeo guidava lo scooter intestato alla mamma: era anche oggi con il suo amico Samuele. I due si erano iscritti, insieme, all’Iti Fermi. Anche nella scelta delle scuole superiori non si erano voluti allontanare.