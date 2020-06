Una giornata di dolore, scandita dai funerali delle tre giovani vittime del terribile incidente avvenuto lunedì (1 giugno) sulla via Pesciatina a Lunata. Capannori si ferma nel lutto per la drammatica morte dei due studenti 17enni Amedeo Favilla e Samuele Leto e del commerciante 38enne Marco Lencioni.

La mattinata di lutto si è aperta alle 11 con l’ultimo saluto ad Amedeo. Di fronte alla chiesa di Guamo si è radunata una folla di persone, sebbene siano state adottate le misure di sicurezza contro il coronavirus. Un addio diverso allo studente dell’Iti Fermi, cui la scuola e gli amici non hanno comunque voluto far mancare l’estremo saluto. Nel piazzale lo strazio della famiglia che ha dovuto dare l’addio ad un ragazzo così giovane.

Amedeo, di Gragnano, era alla guida dello scooter intestato alla mamma e si trovava con l’amico Samuele, di Segromigno, quando è stato travolto dalla moto Bmw R 1200 di Marco, anche lui come gli altri morti sul colpo.

Alla funzione religiosa era presente anche il sindaco Luca Menesini, come annunciato ieri: il primo cittadino ha voluto dimostrare così vicinanza a tutte le famiglie coinvolte da questo gravissimo lutto. Promuovendo anche, alle 12, un lungo minuto di silenzio per ricordare i tre ragazzi scomparsi e riflettere sulla terribile ennesima sciagura della strada.

Nel pomeriggio si terranno le altre due funzioni in piazzale Fanini a Segromigno in Piano: alle 16,30 l’addio a Marco Lencioni, alle 18 la cerimonia per Samuele Leto.