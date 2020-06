Esce di casa e scompare nel nulla, ricerche a Farneta

E’ uscito nella giornata di ieri (2 giugno) dalla sua abitazione ma non vi ha fatto più ritorno. A sera la famiglia di un pensionato di 78 anni, Vincenzo Salvetti, ha dato l’allarme alle forze dell’ordine che hanno avviato le ricerche del caso. Da questa mattina (3 giugno), non avendo più notizie dell’uomo, è stato allestito un punto di ricerca nella zona di Farneta e attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse da parte della prefettura.

Sul posto oltre alla protezione civile, si sono recate le squadre dei vigili del fuoco insieme a due unità cinofile, dando il via alle ricerche nei campi e nella boscaglia. Si teme che l’anziano possa essersi avventurato da solo lungo qualche sentiero e possa essersi ferito. L’anziano era solito uscire per fare una passeggiata da Chiatri, dove vive, a Stabbiano ma ieri non ha più fatto rientro a casa.