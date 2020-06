Torna il maltempo in provincia di Lucca. Il centro funzionale di protezione civile della Regione Toscana, ha emesso allerta di tipo giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti dalle 18 alla mezzanotte di domani (4 giugno). Allerta giallo per vento sempre domani 4, a partire dalle 12.

I temporali, anche di forte intensità, sono attesi tra il tardo pomeriggio e la sera, localmente anche persistenti e accompagnati da forti colpi di vento e grandinate.

Domani vento forte meridionale su gran parte della regione, con forti raffiche sulle zone centro-meridionali che porterà anche mare molto mosso sulle zone meridionali.