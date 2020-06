Ladri svaligiano un bar e un negozio di parrucchiere

Nel corso della nottata, i ladri hanno preso di mira due attività commerciali nei pressi di via San Martino a Viareggio, un bar ed un parrucchiere.

In entrambi i casi, hanno rotto una finestra delle attività, ma l’allarme non è scattato, ed hanno trafugato il fondo cassa, complessivamente circa 500 euro ed alcune attrezzature da parrucchiere.

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Viareggio che hanno già avviato le indagini per risalire agli autori.

Nella mattinata, infatti, i militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi di eventuali impronte ed hanno acquisito le immagini di video sorveglianza delle attività e presenti lungo le possibili vie di fuga.