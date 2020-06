Muore a soli 21 anni per una sospetta overdose

Lo hanno trovato in condizioni disperate, privo di conoscenza. Non ha più riaperto gli occhi un giovane di 21 anni, che viveva con la sua famiglia a Porcari.

Un’infanzia difficile la sua, per come la raccontano gli amici. Un presente ancora più complicato, che lo portava spesso ad allontanarsi dalla sua casa. Il 118 lo ha soccorso a Pistoia, nella zona della stazione, due giorni fa, dopo la telefonata alla centrale operativa fatta da un amico che si trovava con lui: il ragazzo aveva perso conoscenza ed è stato portato all’ospedale della città in condizioni gravissime. I medici dopo aver tentato invano di salvargli la vita si sono dovuti arrendere. Nella giornata di oggi sono state staccate le spine: il giovane di Porcari è stato dichiarato morto.

Sulle cause dovranno essere svolti gli accertamenti necessari ma c’è il sospetto di una overdose. Un destino drammatico quello di una giovanissima vita spezzata, ancora di più quando la possibile causa indicata dai medici è la droga. Una piaga crescente tra i ragazzi che fanno spesso uso anche di droghe pesanti.

Il giovane di Porcari lascia i due genitori e la sorella, con la quale aveva condiviso gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. Anche se i due poi hanno imboccato strade diverse. Da ieri le condizioni del ragazzo si erano aggravate, tanto da far perdere ogni speranza che potesse salvarsi. Fino all’epilogo, tragico, di quest’oggi.