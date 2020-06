“Più docenti assunti e meno precari”, è sciopero della scuola

Nonostante le rassicurazioni arrivate dalla Regione e dall’Ust toscano il popolo della scuola sciopera lunedì prossimo (8 giugno) con una manifestazione diffusa in tutta la provincia di Lucca dalle 9 alle 11. E’ la mobilitazione organizzata da Flc Cgil Lucca che protesta per chiedere più docenti e personale Ata e meno alunni per classe.

I sindacati chiedono anche di assumere i precari dal primo settembre per riuscire a riaprire in sicurezza.