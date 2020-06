Frana a Molazzana, chiusa la strada in località Madonna della Neve

Nubifragio in Valle del Serchio, anche a Molazzana si registrano danni da maltempo. Una frana di notevoli dimensioni si è staccata dalla sede stradale della viabilità comunale che collega Sassi alla località Madonna della Neve, nel tratto che collega la chiesa alla via di fuga Sassi-Torrite.

Il movimento franoso, pur non asportando la sede stradale, ne ha compromesso la stabilità per tutto il tratto corrispondente al coronamento di frana. Per questo il sindaco ha emesso un’ordinanza per la completa chiusura del transito veicolare e pedonale della viabilità.