Maltempo, 13 ore di blackout nella frazione di Torre

Una giornata senza luce per la frazione di Torre.

A stigmatizzare la situazione è Giuseppe Nardi che segnala l’improvvisa e prolungata interruzione – di ben 13 ore – nell’erogazione dell’energia elettrica che si è verificata nella giornata di oggi in tutto il paese.

“I disagi – dice – sono quelli soprattutto nella gestione domestica delle famiglie ma anche per coloro che svolgono il proprio lavoro in smart working (attività sempre più diffusa) e che hanno dovuto interrompere le proprie prestazioni lavorative. Il guasto è stato riparato solo alle 13 e, a quanto riferito, a causarlo potrebbe essere stato un fulmine. Ma non è così: c’è invece una comprovata convinzione che il sistema delle linee elettriche in questa zona sia ormai obsoleto e si debba procedere alla una radicale revisione o, meglio, alla completa sostituzione”.

“In effetti le linee elettriche – attraversando i boschi della zona – prosegue Nardi – per l’inesistente manutenzione del sistema, subiscono dei continui attriti con importanti e rigogliose alberature. Non solo, ma non è da sottovalutare nemmeno la possibile esistenza di pali di sostegno che siano in condizioni di ridotta stabilità a seguito di un ancoraggio su terreno fragile e poco consistente (è da ricordare che queste colline sono soggette a fenomeni franosi)”.

“Prego il Comune di intervenire con Enel Distribuzione – conclude Nardi – affinchè codesta azienda provveda a risanare, come richiesto, le proprie infrastrutture, non solo, ma – come prima regola che la stessa si renda anche disponibile a confrontarsi – in modo democratico ed aperto – con tutti i privati cittadini. Si può rimediare a queste situazioni sgradevoli?“.