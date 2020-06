Mascherine gratis, in un giorno ne sono state distribuite oltre 820mila

Oltre 800mila mascherine distribuite nelle edicole toscane. Questo il dato, cristallizzato alle 18 di oggi (5 giugno) dalla Regione Toscana.

Il dato parla per la precisione di 825830 mascherine consegnate. Ogni persona che si è presentata ha ritirato due pacchetti da 5 mascherine ciascuno. Stamani alle edicole erano state consegnate 1,2 milioni di mascherine. Un altro milione verrà consegnato tra domani e lunedì. Per ora sono 946 le edicole che si sono registrate sulla App per la distribuzione, altre lo faranno nei prossimi giorni.

La distribuzione di questa prima tranche di 10 mascherine a persona (dai 6 anni in su) sarà effettuata fino al 15 giugno. Il resto della dotazione verrà consegnata nella seconda metà di giugno, per un totale, a fine mese, di 25 milioni di dispositivi.

Per avere le mascherine – lo ricordiamo – è necessario esibire la tessera sanitaria, come peraltro è avvenuto nelle farmacie nel mese di maggio; non è sufficiente mostrare la fotocopia della tessera stessa (come qualcuno ha provato a fare nella giornata di oggi). Le mascherine per un intero nucleo familiare potranno essere ritirate anche da una sola persona, purché esibisca le tessere sanitarie di tutti i componenti della famiglia.

Le mascherine verranno consegnate ogni giorno alle edicole attraverso i distributori di giornali, e la consegna sarà capillare, perché oltre la metà delle edicole hanno aderito al progetto della Regione.