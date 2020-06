Frontale sui viali a mare a Forte dei Marmi, due trentenni in ospedale

Grave incidente stradale poco dopo le 22 di questa sera sui viali a mare a Forte dei Marmi all’altezza del bagno Felice 2. Per una dinamica ancora tutta da chiarire due auto sono entrate in collisione frontalmente.

Uno schianto violentissimo che ha provocato due feriti, un 38enne e un 35enne. Uno dei due, con diverse fratture, fra cui un sospetto danno grave al bacino, è stato portato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Cisanello. Per l’altro il trasporto all’ospedale Versilia. Per entrambi il codice di ingresso è stato rosso, quindi grave.

È stato necessario anche l’intervento sul posto dei vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere dell’auto.