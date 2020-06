Furti di bici nelle case di Torre del Lago, denunciati in tre. Si tratta di un minorenne, di un 19enne e di un 20enne di origine rumena.

Nelle settimane scorse, i militari dell’arma avevano ricevuto alcune segnalazioni e denunce di furto di biciclette in qualche abitazione di Torre del Lago e hanno avviato delle attività d’indagine che in pochi giorni hanno consentito di individuarne gli autori.

In particolare, dopo il furto di una bici all’interno di un’abitazione a fine maggio, i carabinieri hanno analizzato alcune immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti e sono riusciti a riconoscere i responsabili.

Nella giornata di ieri, quindi, i militari della stazione di Torre del Lago hanno fatto scattare il blitz e hanno effettuato delle perquisizioni nelle abitazioni dei soggetti individuati, nel corso delle quali hanno rinvenuto tre biciclette risultate provento di furto.

I carabinieri sono riusciti quindi a risalire ai proprietari di due delle tre biciclette rinvenute, restituendole, e stanno effettuando ulteriori accertamenti per individuare il proprietario della terza bicicletta, una mountain bike Scott di colore rosso.

I responsabili, invece, sono stati condotti in caserma e, dopo essere stati identificati, sono stati denunciati per i reati di furto in abitazione in concorso e ricettazione.