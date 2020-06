Folla in strade e piazze della movida, un altro sabato di segnalazioni e controlli

E’ stato un altro sabato sera di controlli da parte delle forze dell’ordine per evitare gli assembramenti nelle piazze e nelle strade della movida cittadina. Il centralino della questura è stato bollente fin dalla prima serata: tante sono state, infatti, le segnalazioni arrivate da passanti o semplici cittadini.

Molti abitanti hanno infatti segnalato alla polizia la presenza di affollamenti nei pressi di diversi locali, nonostante le misure assunte con responsabilità dai titolari degli esercizi pubblici. Gli agenti sono rimasti impegnati fino a notte nei controlli e in qualche caso hanno invitato i clienti al rispetto del distanziamento sociale per evitare il diffondersi del contagio.

Tra l’altro proprio da questo fine settimana è scattato lo stop alla vendita di bevande alcoliche da asporto a partire dalle 21. Una misura attuata per contrastare anche la formazione di assembramenti e evitare che i giovani si trattengano in gruppi in strada per consumare le bevande.

Una situazione che, piuttosto evidente in centro storico, si è ripetuta anche questo sabato nella Piana e in Valle del Serchio.