Porcari sotto choc per la morte del giovane padre

Porcari è sotto choc per la tragica morte di Francesco Bertolacci, il giovane padre di 39 anni rimasto ucciso nel pomeriggio di ieri (6 giugno) mentre percorreva in sella alla sua moto Yamaha la via Romana al Turchetto, entrando in collisione con una Jeep Renegade.

Il conducente è iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto in casi come questo: la procura che ha delegato la ricostruzione dell’incidente ai carabinieri di Altopascio sta cercando di chiarire la dinamica dell’ennesimo drammatico incidente che avviene sulle strade della Piana.

La salma del giovane padre e operaio della Lucart è stata trasferita all’obitorio dell’ex Campo di Marte a disposizione della magistratura. La procura potrebbe decidere di disporre un’autopsia per chiarire meglio la tragedia e definire anche eventuali responsabilità nell’incidente. Per questo i funerali di Francesco non sono stati ancora fissati.

E’ necessario attendere il nulla osta del magistrato: il funerale dovrebbe svolgersi a Porcari mercoledì, se saranno conclusi gli accertamenti del caso.

Francesco lascia nella disperazione la moglie e la figlia che aveva compiuto di recente dieci anni.