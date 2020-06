Il mondo della scuola oggi (8 giugno) ha scioperato anche in provincia di Lucca. Una mobilitazione proclamata da Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Scuola, Snals, Gilda Unams. Di fronte agli istituti docenti e personale Ata hanno manifestato il loro malcontento.

Lo hanno fatto, esponendo cartelli e striscioni, per chiedere che da settembre, con il prossimo anno scolastico, si possa riprendere a fare la normale didattica in classe, ma in condizioni di sicurezza. “Senza dover tornare a praticare quella didattica di emergenza che, nonostante il grande sforzo compiuto dal corpo docente, ma anche da alunni e famiglie, ha mostrato tutti i suoi limiti di efficacia ed inclusività in questi mesi, mettendo in evidenza come non possa certo essere sostitutiva della didattica basata sulla relazione educativa tra docenti e studenti in presenza”, scrivono docenti e personale Ata.

Non solo a Lucca ma anche in Versilia c’è stata una grande partecipazione alla mobilitazione. Al comprensivo di Torre del Lago hanno preso parte alla manifestazione 25 persone: “Per poter garantire la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico – scrivono – è necessario che vengano destinati alla scuola pubblica investimenti straordinari ed ingenti, ben superiori alle scarse risorse previste dal governo Conte e dalla ministra Azzolina con il decreto scuola, che si limita a modesti stanziamenti destinati a misure tampone come le barriere di plexiglass o all’aumento delle dotazioni informatiche, funzionali a proseguire con la didattica a distanza”.

“Piuttosto che prepararsi ad una ripresa della didattica di emergenza praticata in questi mesi, o prevedere un taglio degli orari di lezione e un aumento del carico di lavoro dei docenti (con doppi turni e didattica “mista”), a danno della qualità della didattica e del diritto all’istruzione, è necessario ridurre in modo molto significativo il numero di alunni per classe – si legge in una nota – ponendo fine allo scandalo delle classi pollaio, consentendo sia un maggiore distanziamento fisico all’interno delle aule, che una didattica più efficace e partecipativa”.

“Per far questo è però necessario – proseguono docenti e personale Ata – un massiccio investimento nell’edilizia scolastica, trovando spazi sufficienti per il rientro a settembre in sicurezza; e deve aumentare il personale scolastico: docenti, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi. Prevedendo un piano straordinario di assunzioni (l’opposto dei tagli previsti all’organico, anche nella nostra provincia); e garantendo da settembre un contratto a tempo indeterminato alle tante e ai tanti da troppo tempo utilizzati con contratti precari. Va posto fine allo scandalo del precariato a vita: non è accettabile la soluzione prospettata dal Governo e dalla Ministra Azzolina, con 200.000 precari da settembre, ed un concorso con tempi e modalità non ben definite. Serve una scuola vera, in presenza e in sicurezza, che richiede quelle risorse per troppo tempo negate a questo settore. Come la sanità pubblica, la scuola pubblica va considerata un pilastro della convivenza civile e come tale va finanziata in modo prioritario”.