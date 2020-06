Spaccio di cocaina a Lucca, due arresti nel fine settimana

Spaccio di stupefacenti in Lucchesia, una piaga che nemmeno il coronavirus sembra aver fermato. Lo dimostrano due distinte operazioni eseguite dai carabinieri di Lucca nel fine settimana e che hanno portato all’arresto di altrettante persone.

Nel primo caso è finito in manette un 28enne di origini marocchine e residente a Lucca. Il giovane è stato sorpreso a Fagnano, mentre cedeva 5 grammi di cocaina per un corrispettivo di 400 euro ad un 56enne de luogo. Arrestato con l’accusa di spaccio, è stato poi rimesso in libertà il giorno successivo.

Il secondo, un lucchese di 51 anni è stato controllato in via del Brennero a bordo della sua autovettura, nella quale nascondeva 15 grammi di cocaina. La perquisizione della sua abitazione ha consentito poi di recuperare ulteriori 11 grammi della stessa sostanza oltre a materiale atto al confezionamento e allo spaccio. Ammesso al regime degli arresti domiciliari a seguito dell’arresto, si trova al momento detenuto presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.