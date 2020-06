L’ex sottosegretario Domenico Manzione nuovo procuratore capo a Lucca

Sarà Domenico Manzione il nuovo procuratore capo della Repubblica a Lucca. Prende il posto della sede vacante non assegnata dopo la pensione di Pietro Suchan, andato in pensione lo scorso ottobre.

A deciderlo il plenum del Csm. Manzione ha vinto quella che molti da settimane definivano una ‘corsa a due’ con Gerardo Dominijanni, procuratore aggiunto di Reggio Calabria.

Domenico Manzione è in magistratura dal 1983, ha esercitato le funzioni di sostituto alla procura di Monza, di Lucca (nel periodo in cui alla guida della procura c’era Giuseppe Quattrocchi, e, in applicazione, alla procura distrettuale e generale di Firenze. È stato addetto all’ufficio legislativo del ministero della giustizia dal 1999 al 2001 partecipando a numerose commissioni di studio per la riforma del codice processuale e penale sostanziale, nonché a gruppi di lavoro preparatori della legislazione Ue.

Nel 2009 è stato nominato procuratore della Repubblica di Alba. Nel 2012 è stato designato dal Csm quale componente del comitato direttivo della Scuola superiore della Magistratura. Il 2 maggio 2013 è stato nominato sottosegretario di stato al ministero dell’interno sotto il ministro Angelino Alfano nel governo Letta. Dopo essere stato confermato nel governo Renzi, è approda al distretto di corte d’appello di Firenze.