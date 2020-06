Atti di vandalismo al parco della Rimembranza di Porcari. A segnalarli è il sindaco, Leonardo Fornaciari, che stigmatizza l’accaduto.

“Non mi abituerò mai al degrado e alla voglia di deturpare e imbruttire il nostro paese – dice – Il nostro monumento ai caduti posto nel parco della Rimembranza è stato vandalizzato e letteralmente rovinato. Ho attivato immediatamente gli uffici perché predispongano un’adeguata messa in sicurezza e programmino un intervento di restauro”.

Foto 3 di 3





“Non mi abituerò mai a questi atti – prosegue – e mi rifiuto di chiamarla “ragazzata”: e non è nemmeno possibile riempire il paese di telecamere. Per chi ha compiuto questo gesto provo solo imbarazzo. Glielo dico: noi tiriamo dritto e continueremo a lavorare per rendere Porcari bella e per tutti”.