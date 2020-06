Presidio quest’oggi (9 giugno) in piazza Guidiccioni di fronte all’Ufficio scolastico provinciale di Lucca, indetto da Priorità alla scuola Lucca, Comitato nazionale docenti precari, Coordinamento nazionale precari scuola, Cobas Lucca, Usb Lucca e Potere al Popolo Lucca.

I docenti hanno ribadito le richieste contenute nella lettera aperta lanciata i giorni scorsi per la riapertura in sicurezza delle scuole a settembre e la chiusura della didattica a distanza: dalla riduzione del numero degli alunni per classe per poter garantire il distanziamento, all’assunzione dei docenti con 36 mesi di servizio e degli Ata con 24.

Al presidio oltre a insegnanti, anche personale Ata, studenti e genitori.