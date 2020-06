Stalker seriale torna in azione a Pietrasanta: in carcere

Aveva avuto in precedenza tre relazioni e tutte erano finite perché le sue partner lo avevano denunciato per maltrattamenti, lesioni e atti persecutori e per questo, oltre che per la sua abitudine ad alcol e droghe, era agli arresti domiciliari per stalking.

Sabato scorso un uomo di 33 anni è evaso dagli arresti domiciliari e con il solito atteggiamento persecutorio si è messo sulle tracce della sua ultima partner a Pietrasanta. Appena accortasi di essere pedinata dal suo ex, la donna ha chiamato il 113 e sono intervenuti gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi.

Appena si è reso conto di essere stato intercettato, l’uomo si è dato a una repentina fuga a bordo dello scooter con cui aveva raggiunto la donna e ha costretto gli agenti a un rocambolesco inseguimento per le vie di Pietrasanta. Portato in ufficio e all’esito della nuova denuncia è stato riaccompagnato alla sua residenza a Massa e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

L’attività degli agenti del commissariato di Forte dei Marmi, però, non si è fermata qui, perché alla luce dell’ultimo fatto di sola tentata violenza di genere perpetrata nei confronti della donna, hanno richiesto all’autorità giudiziaria l’inflizione nei confronti del 33enne della misura cautelare della restrizione in carcere.

La misura è arrivata nella giornata di ieri ed eseguita immediatamente dagli stessi agenti del commissariato. L’uomo adesso si trova in carcere a Lucca.