Muore nello scontro in scooter contro un camion

Un altro dramma della strada, stavolta in Versilia. Il conducente di uno scooter è morto attorno alle 17,15 dopo uno scontro con un camion a Bicchio, nel comune di Viareggio.

Il terribile scontro è avvenuto all’incrocio tra via dei Comparini e via Fosso, in prossimità di Sea Ambiente. Il conducente dello scooter è subito apparso molto grave ai soccorritori inviati dal 118. I loro tentativi di salvargli la vita sono stati del tutto inutili.

Sul posto è intervenuta l’automedica sud, l’ambulanza della Croce Rossa di Viareggio e le forze dell’ordine. E’ stato allertato inizialmente anche l’elisoccorso Pegaso ma è stato tutto inutile.