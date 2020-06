Coronavirus, niente nuovi contagi e decessi in provincia di Lucca

Coronavirus, ritorno al doppio zero in provincia di Lucca per numero di contagi e decessi. Questo è quanto affermano i dati della Regione Toscana, in attesa del bollettino settimanale dell’Asl Toscana Nord Ovest.

In Toscana sono 10165 i casi di positività al coronavirus, 7 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,07% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,2% e raggiungono quota 8575 (l’84,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 286693, 3055 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2454. Gli attualmente positivi sono oggi 510, -2,1% rispetto a ieri. Si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 70 anni di Firenze. La quota dei deceduti in provincia di Lucca si ferma, dunque, a 136.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri; questi si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3497 i casi complessivi a oggi a Firenze (5 in più rispetto a ieri), 569 a Prato, 679 a Pistoia (1 in più), 1051 a Massa, 1366 a Lucca, 897 a Pisa, 557 a Livorno, 679 ad Arezzo (1 in più), 441 a Siena, 429 a Grosseto. Sei in più, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 0 nella Nord Ovest, 1 nella Sud est.

Complessivamente, 460 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 4 rispetto a ieri, meno 0,9%). Sono 3334 (meno 36 rispetto a ieri, meno 1,1%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1360, Nord Ovest 1914, Sud Est 60).

Riprendono a ridursi le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 50, 7 in meno di ieri (meno 12,3%) di cui 14 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 6,7%). È il punto più basso dal 9 marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 6 marzo 2020 per i ricoveri totali.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8575 (più 17 rispetto a ieri, più 0,2%): 665 persone clinicamente guarite (meno 62 rispetto a ieri, meno 8,5%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 7910 (più 79 rispetto a ieri, più 1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.