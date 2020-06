Lavori sul Brennero, e i tir finiscono a… Pozzuolo

Brennero chiuso a San Michele in Escheto per i lavori. E i tir finiscono… a Pozzuolo.

Scherzi dei navigatori satellitari che ricalcolano il percorso dopo aver appreso che la strada, almeno fino a luglio, non sarà praticabile. E molti conducenti di mezzi pesanti finiscono per incastrarsi nelle strade strette fra Vicopelago, Gattaiola e Pozzuolo, appunto.

Una questione che, oltre a comportare decide di interventi di polizia municipale e forze dell’ordine nelle ultime settimane, ha reso necessario che anche il Comune di Lucca corresse ai ripari. Lo ha fatto con una ordinanza che istituisce alcuni divieti specifici.

Da lunedì (15 giugno) al 4 luglio, sarà vietato il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore ai 35 quintali in via di Vicopelago a Pontetetto, all’intersezione con via Nuova per Pisa; in via di Vorno, sempre a Pontetetto, all’intersezione con viale San Concordio. Stesso divieto, con l’eccezione dei mezzi di Sistema Ambiente in via dei Santeschi a Pontetetto, all’intersezione con viale San Concordio e, con eccezione del trasporto pubblico locale, in via del Giardino a Pontetetto, sempre all’intersezione con il viale San Concordio.