Schiamazzi e bidoni della spazzatura presi a calci: denunciati 5 giovani

Maleducati e vandali di notte per le vie del centro. Ma stavolta per cinque ragazzi è finita con una denuncia.

L’intervento delle volanti della polizia c’è stato questa notte in via Santa Croce: una residente della zona aveva segnalato al 113 un gruppo di ragazzi che urlava e dava calci ai bidoni della spazzatura. Gli operatori di polizia hanno constatato sul posto che alcuni bidoni effettivamente erano stati gettati a terra.

Gli agenti hanno quindi fermato quattro 17enni e un 19enne che in maniera molto sguaiata e arrogante hanno in un primo momento affrontato i poliziotti con atteggiamento di sfida. I quattro minorenni sono stati accompagnati in questura, da dove sono stati contattati i genitori, che si sono dovuti svegliare per andare a recuperare i figli negli uffici della polizia.

I cinque saranno denunciati per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.