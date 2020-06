Spingono i vigilantes dopo il furto al supermercato: due in manette

Rapina impropria, in manette due giovani di origine marocchina. Si sono ribellati, dopo un banale taccheggio, agli addetti alla sicurezza di un supermercato di San Concordio.

I due, un 38enne e un 30enne, avevano tentato di asportare senza pagare un asciugamani e qualche paia di calzini dopo aver pagato 4 lattine di birra e un sacchetto di carbonella. Gli addetti alla vigilanza se ne sono accorti e i due, assieme a un terzo che è riuscito a fuggire, hanno iniziato a spintonarli e minacciarli per poi darsi alla fuga.

Il tempestivo intervento dei poliziotti delle volanti ha consentito di rintracciare i due autori nelle vicinanze, anche grazie all’aiuto degli addetti alla sicurezza che li hanno seguiti a distanza e dando indicazioni ai poliziotti.

L’arresto non è stato facile, in quanto entrambi i soggetti hanno opposto resistenza agli operatori, che sono stati costretti ad usare la forza per fermare i due, subendo lievi lesioni, giudicate guaribili in cinque giorni.

Per gli arrestati, già noti alle forze dell’ordine, regolari sul territorio nazionale, è stato celebrato stamattina (12 giugno) il giudizio direttissimo, all’esito del quale il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto per entrambi l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.