Tanta paura questa mattina (12 giugno) poco dopo le 9 in piazzale Ricasoli per un incidente stradale all’altezza dell’attraversamento pedonale verso gli spalti delle mura.

Per cause al vaglio della polizia municipale una Toyota Yaris di colore bianco ha investito un pedone per poi ribaltarsi su un fianco della carreggiata. Sul posto, oltre agli agenti di polizia municipale, che per i rilievi hanno transennato l’area e chiuso l’accesso al viale Regina Margherita, i sanitari inviati dalla centrale unica del 118 che hanno condotto il pedone in codice giallo per i traumi riportati all’ospedale San Luca.

Foto 3 di 3





L’investito, un ragazzo, non è in pericolo di vita.