Coronavirus, due nuovi morti in provincia di Lucca

Due morti ma nessun nuovo contagio in provincia di Lucca. Il bilancio della Regione delle ultime 24 allunga purtroppo l’elenco delle vittime nell’ambito di un quadro che resta sostanzialmente sotto controllo.

In Toscana sono 10172 i casi di positività al coronavirus, 7 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,07% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,2% e raggiungono quota 8588 (l’84,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 289524, 2831 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3299. Gli attualmente positivi sono oggi 502, -1,6% rispetto a ieri.

Si registrano 2 nuovi decessi: 1 uomo e 1 donna, con un’età media di 89,5 anni, entrambi della provincia di Lucca che sale così a 138 morti dall’inizio dell’emergenza con un tasso di mortalità di 35,6 per 100mila abitanti, il terzo in regione ma al di sotto delle medie nazionali.

Sono 3504 i casi complessivi ad oggi a Firenze (7 in più rispetto a ieri), 569 a Prato, 679 a Pistoia, 1051 a Massa Carrara, 1366 a Lucca, 897 a Pisa, 557 a Livorno, 679 ad Arezzo, 441 a Siena, 429 a Grosseto. Sono 7 in più quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 0 nella Nord Ovest, 0 nella Sud est.

Complessivamente, 453 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (meno 7 rispetto a ieri, meno 1,5%). Sono 3249 (meno 85 rispetto a ieri, meno 2,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 1359, Nord Ovest 1835, Sud Est 55).

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 49, 1 in meno di ieri (meno 2%) di cui 16 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 14,3%). È il punto più basso raggiunto dal 6 marzo per i ricoveri totali.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8588 (più 13 rispetto a ieri, più 0,2%): 594 persone clinicamente guarite (meno 71 rispetto a ieri, meno 10,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 7994 (più 84 rispetto a ieri, più 1,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.