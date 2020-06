Spaccio a Viareggio, tre denunciati dalla polizia

Polizia di Viareggio, tre denunce per detenzione e spaccio di stupefacenti. Questo il bilancio dell’attività degli ultimi giorni degli agenti del commissariato di Viareggio.

A finire nella rete sono stati un 23enne di origine marocchina, trovato in possesso di hashish e cocaina, una 24enne di Pietrasanta, che aveva con sé 5 grammi di cocaina e un 33enne di origine marocchina, trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. Tutti e tre sono stati denunciati.

Segnalazione al prefetto per possesso di hashish e cocaina per un campano di 39 anni controllato dagli agenti di una volante nella zona della Bufalina, luogo ormai noto per la presenza di spacciatori e assuntori di droghe.

Ma il lavoro dei poliziotti non si è fermato al solo settore degli stupefacenti: l’ufficio misure di prevenzione ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 31enne di origine brasiliana. Lo straniero, che è ora in carcere a Lucca, è accusato di reati gravi che vanno dalla rapina alla tentata estorsione.