E’ stato travolto da un’auto mentre attraversava in bicicletta le strisce pedonali di viale Batoni a Lucca. Un bambino di 11 anni è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Luca per le ferite riportate nell’incidente avvenuto attorno alle 18,30 per cause che sono in corso di accertamento.

Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato travolto da una Peugeot 206 che stava percorrendo la strada e la cui conducente non è riuscita ad evitare l’impatto. Il bambino è stato sbalzato sul parabrezza ed è poi finito a terra. Soccorso da una infermiera che si trovava a passare in zona è stato poi condotto al San Luca. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

(Foto di G. Cortopassi)