Parà morto in caserma, indagati 5 ex caporali

Morte del parà della Folgore Emanuele Scieri: un solo caso, una doppia indagine che si snoda su due binari paralleli. Da una parte la procura militare che ha chiuso le indagini il 13 maggio scorso rimandando a giudizio tre caporali per il reato di violenza ad inferiore e omicidio pluriaggravato in concorso. Dall’altra parte la procura di Pisa che indaga sulla morte del giovane dall’inizio del 2018, un’inchiesta portata avanti dal procuratore capo Alessandro Crini e dal sostituto Sisto Restuccia, oggi (15 giugno) è stato notificato l’avviso di conclusione indagini. Sono cinque gli indagati dalla procura ordinaria, tre di loro per il reato di omicidio volontario e sono gli ex caporali Andrea Antico, Luigi Zabara e Alessandro Panella, quest’ultimo già in carcere dall’estate del 2018 per esecuzione della misura cautelare per pericolo di fuga.

Tra gli altri anche l’ex comandante della Folgore generale Enrico Celentano (da tempo in pensione), per il reato di false dichiarazioni al pm.

L’indagine prende il via a seguito dell’interrogazione parlamentare di inchiesta che ha trasmesso gli atti alla procura nel dicembre 2017.

Tra le persone sentite sulla vicenda spicca la testimonianza dell’ex militare Mario Ciancarella che ha rilasciato dichiarazioni ritenute utili per ricostruire l’episodio.

Emanuele Scieri, il parà di leva nato a Siracusa venne trovato morto il 16 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa.