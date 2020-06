Ciclista travolto da un’auto a Bicchio: in ospedale

Tanta paura questa mattina (16 giugno) per un ciclista investito da un’auto, per una dinamica ancora da chiarire, sulla via Aurelia Sud a Bicchio, nelle vicinanze dell’azienda Wurth.

Il ciclista, un 41enne, è stato soccorso dai sanitari inviati dalla centrale unica del 118. Sempre rimasto cosciente, seppur con diversi traumi anche seri, l’uomo è stato condotto all’ospedale Versilia in codice rosso per la dinamica del sinistro.