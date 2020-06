Coronavirus, un solo caso negli ultimi cinque giorni: è di Viareggio

Coronavirus, tre nuovi casi in Toscana, tutti ad Arezzo. In provincia di Lucca si è riscontrato un solo caso dallo scorso 11 giugno, a Viareggio.

In provincia di Lucca dunque, dall’inizio dell’emergenza, i casi sono 474 nella Piana di Lucca 474, 191 in Valle del Serchio 191 e 638 in Versilia secondo i dati dell’Asl Toscana Nord Ovest, che si basano sulla residenza.

In Toscana sono 10191 i casi di positività al coronavirus, 3 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 8.637 (l’84,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 296.812, 3129 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2912. Gli attualmente positivi sono oggi 463, -5,3% rispetto a ieri.

Si registrano 3 nuovi decessi: 1 uomo e 2 donne, con un’età media di 86,3 anni tutti della provincia di Firenze. Il dato della provincia di Lucca, dunque, resta fermo a 140 decessi.

Sono 3.513 i casi complessivi (sulla base del territorio in cui è stata fatta la diagnosi) a oggi a Firenze, 569 a Prato, 680 a Pistoia, 1051 a Massa, 1366 a Lucca, 897 a Pisa, 558 a Livorno, 686 ad Arezzo (3 in più), 441 a Siena, 430 a Grosseto. Zero, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 0 nella Nord Ovest, 3 nella Sud est.

Complessivamente, 415 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 27 rispetto a ieri, meno 6,1%). Sono 3011 (meno 40 rispetto a ieri, meno 1,3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 1294, Nord Ovest 1664, Sud Est 53).

Rispetto a ieri 1 persona in più (più 2,1%) è ricoverata nei posti letto dedicati ai pazienti Covid. Oggi sono complessivamente 48 i ricoverati, di cui 14 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 12,5%). È il punto più basso dal 9 marzo per le terapie intensive.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, negli ospedali dell’azienda Usl Toscana nord ovest sono in totale 4, di cui 3 in terapia intensiva. Tre di questi pazienti sono ricoverati all’ospedale di Lucca (2 in terapia intensiva e 1 in area Covid). Un altro paziente è ancora ricoverato nell’area Covid dell’ospedale di Livorno.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8637 (più 26 rispetto a ieri, più 0,3%): 366 persone clinicamente guarite (meno 50 rispetto a ieri, meno 12,0%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8271 (più 76 rispetto a ieri, più 0,9%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 3171 guarigioni virali. In più ci sono 311 guarigioni cliniche, che fanno arrivare ad un totale di 3482 guariti.

La situazione nelle Rsa del territorio aziendale

Dal costante monitoraggio su ospiti e operatori di 119 residenze sanitarie per anziani (RSA), 8 residenze sanitarie per disabili, 13 comunità alloggio protette e altre 4 strutture a bassa intensità assistenziale presenti sul territorio aziendale, emerge che sui 4559 ospiti sono stati effettuati 5613 tamponi e 3981 test sierologici: 25 sono attualmente i positivi (erano stati al massimo 345). I guariti tra gli ospiti delle strutture residenziali sono 206. I decessi sono stati 114.

Sui 4769 operatori sono stati eseguiti 5154 tamponi e 4240 test sierologici; i positivi oggi sono 55 (erano stati al massimo 129).