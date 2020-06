Abbassa i pantaloni in scooter davanti a bambine: denunciato

La polizia ha denunciato ieri (16 giugno) un uomo di 38 anni per atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla presenza di minori. La denuncia è scaturita a seguito della segnalazione di una donna, che sabato pomeriggio, mentre si trovava a passeggio con le sue bimbe in centro storico a Forte, in via Piave, ha notato passare un uomo su uno scooter con i genitali fuori dai pantaloni.

Grazie alla descrizione della donna e ad una scrupolosa attività di verifica dei fatti, ieri è stato possibile trarre le somme di questa attività investigativa, che ha consentito di denunciare a piede libero un uomo di anni 38. Questi, dopo l’individuazione ha ammesso quanto gli agenti gli attribuivano sulla base dei riscontri investigativi, e all’esito degli accertamenti di rito è stato deferito.