Una vera e propria bomba d’acqua questa mattina (17 giugno) nella Piana di Lucca. Il maltempo è tornato a provocare disagi, particolarmente sensibili in alcunevie del Comune di Porcari che, in pochi minuti, si sono completamente allagate arrecando danni e disagi ai residenti. Un’estate un po’ anomala quella di questi giorni che, come ben saprete, ha contato sul bollettino della protezione civile numerose allerte meteo e adesso vede fioccare sui social anche diverse foto e lamentele.

Ad aver subito più disagi sono stati i residenti di via Roma – di fronte all’Istituto Cavanis – e via Pacconi, ormai abituati a tirar fuori stivali di gomma e tanta pazienza.

“Si è abbattuta su Porcari una bomba d’acqua imprevista e di forte potenza – scrive il sindaco Leonardo Fornaciari – Questa situazione non era stata segnalata dall’autorità regionale. La mancata segnalazione attraverso alert system non è stata il frutto di un malfunzionamento, ma dalla Regione non è giunta alcuna allerta. Questa situazione, come detto, imprevedibile, sta creando disagi in varie zone. Questo ci testimonia come il clima stia subendo trasformazioni repentine che possiamo arginare solo attraverso la consapevolezza e la collaborazione”.

Residenti preoccupati anche per il rio Ralla, nella frazione di Rughi, che dopo le piogge di questa mattina ha alzato velocemente il livello delle sue acque.

“Sono in giro con il vicesindaco Fanucchi – tranquillizza il sindaco Fornaciari – sono allertati gli operai del Comune così come l’ufficio di protezione civile assieme ai volontari della Croce verde. Segnalate qualsiasi problematica sopraggiunga, al numero 320 4335136. Io vi terrò aggiornati”.