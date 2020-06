Molotov contro sede Inps, denunciato un muratore

E’ accusato di aver lanciato contro la sede Inps di Viareggio una bottiglia incendiaria. Un 50enne, di professione muratore, è stato denunciato dalla polizia per l’episodio avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 maggio scorsi, che provocò l’annerimento del muro e delle grate in metallo di una finestra. Sul posto fu anche trovato un cartello con scritto: ‘I discorsi non fanno farina noi abbiamo fatto ampiamente la nostra parte ora tocca a voi’ accompagnato da un’imprecazione.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti l’uomo, interrogato, avrebbe motivato il suo gesto per non aver ricevuto a maggio il soldi della Cig per il Covid, versatigli invece ad aprile. La Cig di maggio, da quanto spiegato, poi arrivata al muratore il 3 giugno.

Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato di Viareggio e della digos di Lucca insieme ai colleghi di scientifica e anticrimine. Al 50enne si è risaliti grazie anche alle telecamere installate in strada che hanno ripreso la targa di un’auto parcheggiata nelle vicinanze dell’Inps e risultata essere del 50enne, residente nella vicina Seravezza.