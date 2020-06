Falso tecnico del gas fa mettere all’anziana ori e preziosi nel forno: “C’è il rischio contaminazione”

Torna a colpire il falso tecnico del gas che si introduce nelle abitazioni di anziani soli inscenando fantomatiche presenze di sostanze nocive per costringere i pensionati a raccogliere oro e preziosi per evitare contaminazioni.

Si tratta di un inganno ben studiato. Lo ha capito a sue spese, ma per fortuna in tempo per evitare il peggio, una signora di 85 anni che ieri mattina (17 giugno) è stata “visitata” dal malvivente nella sua abitazione in via del Tiro a segno, a Sant’Anna.

L’uomo, sui 50 anni, robusto, brizzolato e con accento toscano, si è presentato alla porta dicendo che doveva controllare le acque e il gas.

Una volta dentro ha invitato la donna a mettere tutti gli ori all’interno di un sacchetto da riporre nel forno, in quanto i preziosi avrebbero potuto rovinarsi a causa di una sostanza acida che aveva rilevato nella conduttura dell’acqua.

A quel punto la signora ha intuito che si trattava della classica truffa, e ha negato di avere oro o denaro in caso, spingendo l’uomo ad allontanarsi.

Si tratta dell’ennesimo episodio nell’ultimo periodo, per cui la polizia innvita i cittadini a diffidare di chi si presenta alla porta e a chiamare immediatamente il 113 o il 112.