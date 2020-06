Presunte truffe alle assicurazioni, interdetto un professionista di Viareggio

L’indagine era partita a maggio 2019 nei confronti di un medico legale di Livorno. Poi gli investigatori hanno attenzionato 35 incidenti, con danni sovrastimati e risarcimenti gonfiati di conseguenza per 650mila euro. Nella presunta frode alle assicurazioni, sono finiti 18 professionisti: 7 medici e 3 collaboratori, 6 avvocati, un fisioterapista e un esperto informatico.

Sono 5 le persone arrestate dai carabinieri di Livorno e 5 interdette dalla loro professione tra Livorno, Empoli, Pontedera e Viareggio. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla istigazione alla corruzione di pubblici ufficiali e al fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. L’ultimo di questa sequela di reati è stato contestato anche a 71 persone coinvolte in incidenti stradali che avrebbero alterato i loro referti medici. Gli indagati sono in tutto 89, 71 a piede libero che avrebbero consentito l’alterazione dei loro referti medici.

Un medico legale livornese di 62 anni è finito in carcere con la moglie di 52 anni: alla coppia sono stati sequestrati una villa, due appartamenti, uno studio, 57 quadri di diversi artisti italiani (tra gli altri Guttuso, Schifano, Carrà, De Pisis e Fattori), una scultura e anche un’anfora romana.

Agli arresti domiciliari sono finiti il perito informatico di 63 anni di Livorno, lo psichiatra di 65 anni di Viareggio e la sua collaboratrice, l’operatrice socio sanitaria di 53 anni di Empoli. È stata disposta l’interdizione dall’esercizio della professione per un altro medico legale, un medico ortopedico e 3 avvocati. Una delle misure è stata eseguita a Pontedera. A Livorno e nelle province di Pisa, Massa Carrara, Pistoia, Lucca, Firenze, Bologna e Milano sono state eseguite 79 perquisizioni.

Le indagini della compagnia e del Norm di Livorno hanno consentito di accertare che la “collaudata rete” di 18 professionisti si occupava di falsificare la documentazione sanitaria e informatica relativa a incidenti stradali per ottenere illeciti risarcimenti da parte delle compagnie assicurative. Sono in corso accertamenti per ulteriori 6 incidenti in fase di liquidazione.