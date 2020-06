Bloccato su un isolotto del Serchio, intervengono i vigili del fuoco

Si tuffa nel Serchio ma non riesce a recuperare la sponda e rimane bloccato su un isolotto nel fiume Serchio.

È scattato il soccorso per un ragazzo in difficoltà con i vigili del fuoco di Lucca che per recuperare il giovane hanno chieso anche il supporto dell’elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Arezzo e del nucleo sommozzatori di Livorno.

Dopo un’ora di intervento, molto delicato, il ragazzo è stato recuperato ed affidato al 118 per le cure del caso.