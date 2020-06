Pedone travolto sulle strisce da un’auto mentre attraversa

Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi (19 giugno) ad Altopascio per l’investimento di un pedone.

Poco prima delle 16 in via Bientina, proprio di fronte al comando di polizia municipale il conducente di un tir, un 50enne di Napoli, ha parcheggiato ed è sceso dal camion per recarsi al bar usando le strisce pedonali. Ma quando era sull’attraversamento è stato investito da un’auto condotta da un 30enne di Pontedera.

L’uomo aveva ferite al braccio e alla testa e sangue che usciva copiosamente. Sul posto i sanitari inviati in ambulanza dalla centrale unica del 118 e gli agenti della polizia municipale.

Per capire la dinamica dell’incidente la polizia municipale ha ascoltato i testimoni sul posto. Il conducente dell’auto ha comunque prestato il primo soccorso al ferito ed è risultato negativo all’alcoltest.

L’uomo è stato condotto all’ospedale San Luca in codice giallo. Sempre cosciente non è in pericolo di vita.