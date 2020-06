Tentano un raid di furti a Viareggio: denunciati in tre

Tentano un raid di furti a Viareggio, ma la polizia lo sventa.

È successo lo scorso mercoledì quando tre giovani, di origine albanese, due dei quali residenti alla Spezia e uno senza fissa dimora, sono stati fermati alle 2,30 da personale della volante mentre si aggiravano, con fare sospetto, nella zona residenziale del Don Bosco a Viareggio. Ad un primo controllo hanno fatto finta di non conoscersi tra loro, asserendo di essere stati fatti scendere dal treno perché sprovvisti di biglietto.

Gli operatori non hanno creduto alle loro dichiarazioni e hanno effettuato una serie di accertamenti e hanno constatato che i tre, tutti già conosciuti dalle forze dell’ordine, avevano addosso tre torce a led. I poliziotti hanno pertanto percorso, a ritroso, la strada fatta dai tre, rinvenendo, ben occultati sotto le ruote delle macchine parcheggiate, diversi grimaldelli e un bottino di monete ancora contenute dei blister di cartone. Sempre nascoste sotto un’autovettura in sosta, sono state rinvenute le chiavi di un furgone rubato, il giorno prima, alla Spezia, con il quale si erano portati in “trasferta” su Viareggio.

I tre, con molta probabilità, stavano pianificando una serie di furti da realizzare nottetempo per poi darsi alla fuga con il furgone preventivamente rubato. Ma il loro piano è stato mandato a monte dagli uomini del commissariato.

Accompagnati negli uffici sono continuati gli accertamenti che in breve hanno permesso di ricostruire un altro colpo messo a segno nella notte, subito dopo aver rubato il furgone. Sullo stesso, infatti, sono stati rinvenuti alcuni oggetti che, messi in relazione con le monete rinvenute, hanno permesso di accertare che i tre, prima di venire a Viareggio, avevano razziato un ristorante dello spezzino.

Oltre alla denuncia per i reati accertati i tre sono stati muniti di foglio di via obbligatorio del questore che vieterà loro di fare ritorno, nel Comune di Viareggio, per i prossimi tre anni.