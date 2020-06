Cestini per la raccolta dei rifiuti divelti e lasciati in mezzo alla passeggiata che dovrebbe essere il salotto buono della città. I vandali sono tornati a colpire nella notte sulle Mura, danneggiando anche due alberi piantati di recente: uno è stato divelto, l’altro piegato utilizzando il bastone che era stato collocato per sostenerlo.

Un altro blitz degli incivili avvenuto nei pressi dell’ex Cavallerizza che è stato stigmatizzato dal consigliere comunale di Sinistra con Tambellini, Andrea Bianucci che ha assicurato che sarà dato massimo impegno a individuare i responsabili.

Foto 3 di 4







“Vivere la città significa (anche) rispettarla. Le Mura stamattina – ha scritto su Facebook postando le foto -: tutto ciò è inaccettabile. L’impegno è a individuare i responsabili. E senza senso civico andremo poco lontano, di questo dovremmo essere tutti consapevoli”.

Condanna del gesto arriva anche dall’assessore Gabriele Bove: “Spieghiamo, controlliamo, multiamo: continueremo a farlo, cercheremo di individuare i responsabili di questi gestì inaccettabili, non ci stancheremo.

Di fondo però c’è altro: siamo al lavoro ogni giorno per rendere la nostra città a misura di tutti, per generare nuova bellezza a metterla al servizio dell’intera collettività, per liberare, trovare, convertire spazi chiusi per riaprirli e popolarli di nuova vita. La città è di tutti. È casa nostra. È casa vostra. Curarla, amarla, rispettarla, valorizzarla è dovere di ogni singola persona, non solo di chi la amministra. Siamo aperti al confronto, all’ascolto, alla condivisione di nuove proposte, di nuove visioni sulla città: siamo nel mezzo del percorso partecipato per la costruzione del nuovo piano operativo, diteci la vostra”.