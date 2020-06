Cade da una scala nel circolo, grave anziano

E’ caduto da un’altezza di due metri. E’g rave un uomo di 70 anni caduto da una scala a Montramito, in via della Torbiera, all’interno del circolo canoa di Massarosa. L’uomo è stato portato con codice rosso all’ospedale di Cisanello per trauma cranico. Sul posto sono intervenute anche automedica e ambulanza della Misericordia di Torre del Lago.