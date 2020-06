Incidente in moto alla rotatoria, centauro in ospedale

E’ caduto con la motocicletta alla rotatoria dell’Esselunga di Porcari. E’ in condizioni serie ma sembrerebbe non in pericolo di vita un centauro che attorno alle 19,10 ha avuto un incidente la cui dinamica è ancora al vaglio.

Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e una auto medica. Il centauro è sempre stato cosciente ma aveva difficoltà respiratorie, dovute – sospettano i sanitari – ad un trauma addominale. Per questo motivo è stato trasferito al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso.